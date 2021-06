ZMT in Bremen : Quallen als Superfood? - Suche nach neuen Nahrungsquellen

Sie sind fettarm, enthalten Mineralstoffe und mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Könnten Quallen in der Zukunft vermehrt zum Speiseplan des Menschen gehören?

Bremen | Quallen werden in Europa nicht gegessen; den Badegästen an Nord- und Ostsee gelten die Medusen als unangenehme, manchmal sogar giftige Plage. Trotzdem erforscht das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen, ob nicht künftig die vermehrungsfreudigen Quallen als Nahrung genutzt werden können. „Zwar bestehen Quallen zu rund 97 Pro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.