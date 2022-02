Natur-nachhaltigkeit : Planetarium in Münster: Präzision für neue Kuppeltechnik

Damit der Blick in weit entfernte Galaxien perfekt wird, geht es derzeit im Naturkundemuseum in Münster um handwerkliche Präzision im Millimeterbereich: Das Haus bekommt eine neue Kuppel für sein Planetarium. „Dafür haben wir eine Firma aus den USA engagiert, die sich auf Projektionsflächen spezialisiert hat“, erläuterte Urs Frigger, Baudezernent des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Münster.

Seit Januar montieren die Spezialisten 318 Aluminium-Paneele für den 300 Quadratmeter großen Sternensaal. In rund 10 Metern Höhe entsteht eine 20 Meter breite Projektionsfläche in Kugelform. Allein diese Konstruktion kostet rund 800.000 Euro. Aber auch die restliche Technik, die Podeste im Zuschauerraum und die dreh- und kippbare Bestuhlung für 227 Zus...

