Abflug um 13.12 Uhr : Livestream: Alexander Gerst sitzt in der Rakete

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst fliegt mit einer russischen Sojus zur Internationalen Raumstation (ISS). Start ist um 13.12 Uhr deutscher Zeit. Der Abflug im Livestream.

von svz.de

06. Juni 2018, 12:14 Uhr

Um 13.12 Uhr (MESZ) soll „Astro-Alex“ mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan starten. Bis zur Ankunft bei der Raumstation ISS dauert es zwei Tage. 34 Mal wird die Rakete die Erde umkreisen, bevor sie am Freitag, 8. Juni, 15.07 Uhr, (MESZ) an der ISS andockt.

In unserem Liveblog lesen Sie aktuelle Informationen und Hintergründe zur zweiten ISS-Mission des deutschen Astronauten Alexander Gerst.

Den Raketenstart und seine Vorbereitungen können Sie hier im Livestream ab 12.15 Uhr (MESZ) verfolgen. Esa-Astronaut Matthias Maurer kommentiert den Abflug.