Cape Canaveral : Letzte Vorbereitungen vor bemanntem Raumflug zur ISS

Rund neun Jahre nach dem letzten Flug eines US-Space-Shuttles sollen erstmals wieder US-Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation starten. Der lange geplante und mehrfach verzögerte Test wird mit großer Spannung erwartet - nicht nur in den USA.

von dpa

27. Mai 2020, 17:57 Uhr

Kurz vor dem geplanten bemannten Raumflug zweier US-Astronauten zur Raumstation ISS liefen am Mittwoch am Weltraumbahnhof Cape Canaveral letzte Vorbereitungen.

Der Wettervorhersage zufolge seien die Bedingungen für einen Start zu 60 Prozent gegeben, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit.

Die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley sollen um 22.32 Uhr (MESZ) mit einer «Falcon 9»-Rakete in einer «Crew Dragon»-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten - rund neun Jahre nachdem zuletzt Astronauten von den USA aus gestartet waren. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence wollten den Start vor Ort verfolgen.

Weltweit wird der Start mit Spannung erwartet. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst wünschte seinen beiden Kollegen per Kurznachrichtendienst Twitter eine «gute Reise». Der «Crew Dragon» sei «ein Beispiel, wie eine Zusammenarbeit zwischen dem staatlichen und dem privaten Sektor am Boden und auf dem Weg in den Weltraum funktionieren kann», sagte die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Pascale Ehrenfreund.

«Wir sind bereit», schrieb Astronaut Douglas Hurley bei Twitter - und veröffentlichte noch ein Foto von einer seiner zunächst wohl letzten Mahlzeiten auf der Erde, auf einem Teller mit Nasa-Logo: «Steak und Eier».