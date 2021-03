RKI-Studie : Frauen häufiger von Rückenschmerzen betroffen als Männer

„Rücken“ gilt vielfach als Volkskranheit in Deutschland. Doch unter chronischen Rückenschmerzen leiden offenbar Frauen häufiger als Männer. Das legt zumindest eine Studie nahe.

Berlin | Frauen in Deutschland leiden laut einer Befragung des Robert Koch-Instituts (RKI) häufiger an Rücken- und Nackenschmerzen als Männer und haben mehr Schmerzattacken. Auch von chronischen Rückenschmerzen berichten sie häufiger, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten RKI-„Journal of Health Monitoring“ hervorgeht. Die Unterschiede zwischen den Geschl...

