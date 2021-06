Naturschutz : Erstmals Bartgeier in Deutschland ausgewildert

Vor gut 100 Jahren haben Menschen sämtliche Bartgeier in den Alpen ausgerottet, nun werden sie mit immensem Aufwand wieder angesiedelt. Das Verfahren ist erprobt - dennoch lauern Gefahren.

Ramsau bei Berchtesgaden | Schritt für Schritt hangeln sich die Träger am Fixseil den steilen Hang nach oben. Auf ihrem Rücken fast dreißig Kilogramm schwere Holzkisten - und eine kostbare Fracht: zwei junge Bartgeier, auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause. Die Tiere werden wenig später in einer Felsnische in künstliche Nester gesetzt und mitsamt Futter und Wasser zurückgelasse...

