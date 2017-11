Unsichtbare Tinte : Ein Mittel für Spione?

vergrößern 1 von 1 Foto: Congyang Zhang/ Jiaotong University Shanghai/dpa 1 von 1

Im Kalten Krieg blühte das Geheimwesen: Mal Banales, mal Hochbrisantes versuchten Agenten in Ost und West mit unsichtbaren Schriften über Grenzen zu schmuggeln. Auch die Nazis suchten im Zweiten Weltkrieg händeringend nach einer Tinte, die Amerikaner und Briten nicht entschlüsseln konnten. Heute ist Zaubertinte aus Sicht von Experten kein wichtiges Mittel mehr im Informationskampf der Geheimdienste. Glaubt man einer Gruppe chinesischer Wissenschaftler, könnte sich das bald wieder ändern. Denn die Geheimtinte, die die Forscher um Liang Li von der Jiao Tong Universität Shanghai im Fachblatt „Nature Communications“ vorstellen, soll sicherer sein als ihre Vorläufer. Entscheidender Vorteil: Sie lässt sich mehrmals sichtbar und wieder unsichtbar machen.

„Es war immer eines der Hauptprobleme, dass die Tinte nur einmal sichtbar gemacht werden konnte“, sagt Florian Schimikowski vom Deutschen Spionagemuseum in Berlin mit Blick auf das Gros der bekannten Techniken. Der Experte hat die Geschichte der Geheimtinten bis in die Antike verfolgt. Bereits 200 Jahre vor Christus beschrieb der griechische Erfinder Philon von Byzanz ein Verfahren, das Kinder heute noch beim Spielen einsetzen: Als Tinte verwendet, ist Zitronensaft auf Papier kaum zu erkennen. Erwärmt man das Papier, wird die Schrift deutlich sichtbar.

Die Geheimtinte der Chinesen ist komplexer: Anders als die meisten bekannten Tinten bleibt die farblose Flüssigkeit, die aus sogenannten Metall-organischen Gerüsten (MOFs) auf Blei-Basis besteht, auch bei Wärme oder unter UV-Lampen unsichtbar. Sichtbar wird sie demnach erst nach Kontakt mit Halogenid-Salzen, wenn sie mit UV-Licht bestrahlt wird. Mit Methanol lässt sich dieser Effekt wieder aufheben.

Doch hätten Geheimdienste dafür heute überhaupt noch Verwendung? Schließlich ist die Kommunikation meist elektronisch und digital organisiert. Beim Bundesnachrichtendienst (BND) will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Über seine aktuelle Arbeitsweise gebe der Auslandsgeheimdienst nur der Bundesregierung und den zuständigen Stellen des Deutschen Bundestags Auskunft, erklärt ein Sprecher. In die Geschichte der Steganografie – der Kunst der verborgenen Nachrichtenübermittlung – gewährt der BND trotzdem Einblick.

So seien in den 1950er und 1960er Jahren Informationen unter anderem auf Stofftaschentüchern aufgebracht worden. „Die Textile wurden als Geschenke überreicht. Die Sichtbarmachung der Nachricht erfolgte mit einer einfachen, Laien zumutbaren Methode“, heißt es vage und geheimniskrämerisch. Schimikowski berichtet von einer weiteren, trockenen Methode. Die soll beispielsweise der Ururenkel des berühmten Chemikers Justus von Liebig angewandt haben, Adolf Henning Frucht: Als DDR-Wissenschaftler lieferte er unter anderem mit Hilfe eines präparierten Seidenschals Geheimnisse an die USA. „Der Schal war mit Geheimtinte getränkt“, sagt Schimikowski. Nach dem Trocknen der Tinte ließ sich das Spionagewerkzeug unscheinbar am Hals tragen. Mit einem stumpfen Gegenstand und sanftem Druck ließ sich die Geheimtinte aus dem Schal dann auf Papier durchpausen. „Danach musste das leere Blatt nur noch mit einer anderen Nachricht beschrieben werden“, um kein Aufsehen zu erregen, sagt Schimikowski. „Leere Blätter sollte man nicht verschicken.“

Es ging aber auch anders: Hatten Agenten sonst nichts zur Hand, seien Körpersäfte genutzt worden, sagt Schimikowski: „Urin, Sperma, all das kann man gut verdünnt nutzen. Deswegen hat der Gründer des britischen Auslandsgeheimdiensts MI-6 einmal behauptet, dass jeder Mann seinen eigenen Füllfederhalter dabei hat.“ Der Schwachpunkt: Die Körpersaft-Tinte lässt sich mit Wärme leicht sichtbar machen.