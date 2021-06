Corona-Variante : Delta maximal ernst? Was nun auf Deutschland zukommt

Die in Großbritannien entdeckte Variante Alpha sorgte in Deutschland für die dritte Corona-Welle. Bringt die nochmals ansteckendere Delta-Mutante Welle Nummer vier?

Berlin | Die Corona-Lage in Deutschland wirkt so entspannt wie lange nicht. Aber trügt der Schein? Die in Indien entdeckte Virusvariante Delta legt anteilsmäßig in Deutschland deutlich zu. Manche fürchten: Was passiert erst, wenn die Schulen nach den Ferien wieder öffnen? „Delta ist so ernst wie es nur geht“, schrieb der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding kürz...

