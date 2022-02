Tierschutz : Australien will Koalas besser schützen

Bei Buschbränden sind in Australien Zehntausende Koalas getötet oder verletzt worden. Überhaupt geht ihre Population in vielen Teilen des Landes dramatisch zurück. Jetzt zieht die Regierung Konsequenzen.

In Australien sind die Koalas in Gefahr und werden in weiten Teilen des Landes ab sofort besser geschützt. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wird der Gefährdungsstatus der drolligen Beuteltiere offiziell von „vulnerable“ (gefährdet) auf „endangered“ (stark gefährdet) ho...

