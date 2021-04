Gefährdungsanalyse : Aerosolforscher: Sport im Freien ohne Corona-Gefahr

Eine Wissenschaft, die bisher kaum jemand kennt, könnte dem Sport in der Pandemie wieder Bewegung verschaffen: Die Aerosolforschung.

Berlin | Die Luft ist rein! Fußball oder Tennis spielen, Joggen oder im Achter rudern: Beim kontaktlosen Sporttreiben im Freien gibt es laut der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) so gut wie keine Gefahr für Corona-Infektionen. In der Berliner Politik wurde diese Entwarnung monatelang ignoriert, bis ein Offener Brief der GAeF an Kanzlerin Angela Merke...

