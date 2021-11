Forschung : Wer bewohnt die Tiefsee?

Die Tiefsee der Weltmeere ist noch weitgehend unerforscht. Um es genauer zu erforschen, geht es jetzt auf einer Expedition bis zu 6000 Metern in die Tiefe - mit besonderer Technik.

Emden | Ein Team von Wissenschaftlern ist auf dem deutschen Forschungsschiff „Sonne“ zu einer Tiefsee-Expedition in den Nordatlantik Richtung Grönland aufgebrochen. Von Emden in Ostfriesland aus starteten die 27 Expertinnen und Experten am Freitagmorgen ihre rund fünfwöchige Reise. An Bord sind Biologen, Ozeanographen und Geologen mehrerer deutscher Forsch...

