Überträger tödlicher Krankheiten : „Sie schlüpfen zu Milliarden“: Forscher warnt vor Mückenplage

Kälte im Frühjahr, dann Nässe gepaart mit Wärme seit Monatsbeginn: Der Mückenforscher Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut sieht ideale Bedingungen für Mücken. Er warnt vor einer Plage.

Nürnberg/Berlin | Sie wachsen in Wasserreservoirs in Gartenkolonien, in alten Autoreifen, auf Friedhöfen und auch im Gartenteich heran: Stechmücken. Weltweit gibt es etwa 3500 Arten, hierzulande rund 50. Meist werden die Insekten vor allem als lästig empfunden. Wegen der von ihnen übertragenen Krankheiten gelten sie aber auch als gefährlichste Tiere der Welt. Lesen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.