Impfung für Skeptiker : Totimpfstoff: Vor- und Nachteile des Valneva-Impfstoffs

Die EU hat einen Vertrag mit dem Hersteller Valneva abgeschlossen, die Zulassung des Corona-Impfstoffes muss noch folgen. Ab wann es den Impfstoff geben könnte und wieso er Impf-Skeptiker überzeugen könnte.

Hamburg | Totimpfstoffe werden in Deutschland und in ganz Europa noch nicht verimpft, ein entsprechendes Vakzin des französischen Biotechunternehmens Valneva befindet sich derzeit in der Prüfung. Ende Oktober hatte das Unternehmen mitgeteilt, das Mittel sei in Studien hochwirksam und gut verträglich. Jetzt gibt es einen EU-Deal, die EU-Kommission billigte einen...

