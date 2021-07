Klimabilanz : Studie: Elektroautos schlagen Verbrenner und Wasserstofffahrzeuge

Nur mit Elektro- und Wasserstoffzellenautos sei es möglich, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. E-Autos sind dabei die Sieger einer Studie; die Faktoren der Forscher aber auch optimistisch.

Berlin | Am Dienstag veröffentlichte die International Council on Clean Transportation (ICCT), ein unabhängiger Forschungsverband, eine Studie, in der sie die Treibhausgasemissionen von Benziner, Diesel- , Erdgas-, Elektro- und Wasserstoffzellenautos vergleichen. Das Ergebnis der Forscher lautet, dass E-Autos, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden, die K...

