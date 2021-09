Raumfahrt : Raketenplattform in der Nordsee rückt näher

Kleinsatelliten, die etwa Daten zu Umweltkatastrophen oder zum Klima erfassen, gehört nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Altmaier die Zukunft. Eine Plattform soll nun in der Nordsee entstehen.

Berlin | Eine Raketenplattform in der Nordsee rückt näher. Vier europäische Raketenhersteller unterzeichneten am Montag in Berlin Absichtserklärungen für die Zusammenarbeit mit der German Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Industriepräsident Siegfried Russwurm sagte, vor allem Start-ups und mittelständische Unternehmen würden von einem vereinfachten und fl...

