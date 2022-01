Einmalige Organtransplantation : Medizin-Sensation in den USA! Schweineherz an Menschen verpflanzt

Für den Patienten mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit war es die letzte Chance: Ärzte in den USA haben erstmals ein Schweineherz transplantiert. Bei dem medizinischen Durchbruch sind aber noch viele Fragen offen.

Baltimore | Ein Transplantationsteam in den USA hat nach eigenen Angaben erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. Das Organ sei einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit am Freitag in einer Klinik in Baltimore (Maryland) eingesetzt worden, teilte das Krankenhaus am Montag mit. Die Ope...

