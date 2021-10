Knapp 80 Prozent fordern Abschaffung : Neue Umfrage: So müde sind die Deutschen nach der Zeitumstellung

Wenig scheint bei den Deutschen so unbeliebt wie die Zeitumstellung. Nicht verwunderlich, schaut man auf die Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten.

Hamburg | Etwa jedem dritten Menschen in Deutschland hat die Zeitumstellung schon einmal zu schaffen gemacht. 30 Prozent der Befragten gaben in einer repräsentativen Studie des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit an, schon einmal körperliche oder psychische Probleme gehabt zu haben. 70 Prozent verneinten dies. Besonders oft als Problem ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.