Landung von Nasa-Roboter "Insight" : Leserquiz zum Mars: Wie gut kennen Sie den roten Planeten?

Fühlen sich fremd auf dem Mars oder kennen Sie sich bereits auf unserem Nachbarplaneten aus? Unser Quiz verrät es Ihnen.

von Maximilian Matthies

26. November 2018, 14:32 Uhr

Washington | Erstmals seit 2012 will die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag (etwa 21 Uhr MEZ) einen Roboter auf dem Mars landen lassen. Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise soll der im Mai gestartete Lander "InSight" in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators auf dem roten Planeten aufsetzen.

Was wissen Sie über den roten Planeten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz: