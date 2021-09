Ernährung : Konventionelle Landwirtschaft schadet Fledermäusen

Nektar aus konventionell angebauten Bananen schädigt offenbar die Darmflora von Fledermäusen. Einen ähnlichen Effekt hat etwa auch zu viel Fast Food bei Menschen.

Ulm | In konventionell bewirtschafteten Bananenplantagen Nektar fressende Fledermäuse haben eine verringerte Vielfalt an Darmmikroben. Das berichtet ein Forscherteam der Universität Ulm nach Untersuchungen im zentralamerikanischen Costa Rica in der Fachzeitschrift „Frontiers in Ecology and Evolution“. Inwiefern die veränderte Darmflora Folgen für die Ges...

