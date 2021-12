Raumfahrt : Japanische Weltraumtouristen zurück auf der Erde

Uncredited/Roscosmos Space Agency via AP/dpa

Der Milliardär Yusaku Maezawa ist zusammen mit seinem Assistenten und einer Begleitung wieder glücklich zurück auf der Erde. Was der Trip ins All gekostet hat, verrät er allerdings nicht.

Baikonur | Nach mehr als zehn Tagen im All sind zwei japanische Weltraumtouristen von der Internationalen Raumstation ISS sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und seinem Assistenten Yozo Hirano landete am Montagmorgen planmäßig in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan, wie die russisch...

