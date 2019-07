Tipps für Haustierhalter : Geniale Tricks der Natur: Wie sich Tiere bei Hitze abkühlen

Während Wildtiere auf körpereigene Kühlungsmechanismen setzen, brauchen Haustiere Hilfe gegen die Hitze.

von Lorena Dreusicke und dpa

25. Juli 2019, 13:47 Uhr

Bonn | Im Gegensatz zu Menschen haben viele Tierarten keine Schweißdrüsen und können demnach nicht schwitzen. Wie einige Tiere dennoch die Verdunstungskälte für sich nutzen, oder welche körpereigenen Klimaanlagen ihnen die Natur mitgegeben hat, zeigt die folgende interaktive Grafik:

Bei Hitze von Kamelen lernen

Auch den Wüstentieren macht die Hitze enorm zu schaffen: Temperaturen bis 25 Grad hielten die Kamele aus, werde es wärmer, sei es für sie ungemütlich, sagt Gabi Heidecke vom Kamelhof im brandenburgischen Nassenheide führt. "Für die Tiere gibt es jetzt nur eines: ausreichend trinken und dann im Schatten liegen." Die heißen Tage verbringen die Kamele am liebsten leicht dösend – ohne unnötige Bewegungen. Das empfehlen Mediziner auch Menschen: Kein Sport in der Mittagshitze und eine "Siesta" im Schatten oder an einem kühlen Plätzchen.

Tipps für Haustierhalter

Auch Heimtiere brauchen in der Sommerhitze einen stets verfügbaren Schattenplatz, teilt der Deutsche Tierschutzbund mit. "Große Anstrengungen sollten dringend vermieden werden", sagte Moira Gerlach, Fachreferentin beim Tierschutzbund. Das ausgedehnte Gassigehen verlegt man an heißen Tagen am besten in die Morgen- und Abendstunden.

Da die meisten Heimtiere ihren Wärmehaushalt über Trinken und Hecheln regulieren, "ist jederzeit verfügbares frisches Trinkwasser wichtig", so Gerlach. Ein Planschbecken verschafft Hunden zusätzlich Abkühlung, während Katzen sich gerne in den kühlen Keller zurückziehen. Wer Kaninchen oder Meerschweinchen im Außengehege hält, sollte für Schatten sorgen. Auch kühle Steinplatten oder feuchte aufgehängte Tücher helfen, die Hitze zu ertragen.

Wie erkennen Tierhalter eine Überhitzung?

Erste Anzeichen sind laut dem Tierschutzbund starkes Hecheln und Unruhe. Dann heißt es, dass Tier sofort aus der Hitze zu bringen, nasse Handtücher um die Gliedmaßen zu wickeln. Bei lebensgefährlichen Kreislaufproblemen sollte ein Tierarzt aufgesucht werden. Warnzeichen dafür sind Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen, stark gerötete oder sehr blasse Schleimhäute, flache Atmung, verlangsamte Reaktionen, apathisches Verhalten oder gar Bewusstlosigkeit.