Erscheinung am Himmel : Zahlreiche Augenzeugen melden Feuerball über Norddeutschland

Am Donnerstagnachmittag meldeten sich mehr als 100 Menschen, die einen Feuerball am Himmel beobachteten.

von Jakob Koch

12. September 2019, 17:45 Uhr

Hamburg | Über dem nördlichen Europa ist offenbar ein bislang unbekannter Himmelskörper verglüht – mehrere Menschen beobachteten die Erscheinung am Donnerstagnachmittag. Die Europäische Weltraumorganisation ESA bestätigte den Vorfall auf Twitter: "In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus verschiedenen Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen und einen lauten Knall gehört haben", heißt es in einem Tweet. Und weiter: "Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, das in die Erdatmosphäre eintrat und am Himmel verglühte."

Mehr in Kürze