England : Christliche Gebetsrolle seit mehr als 500 Jahren erhalten

Die seltene englische Gebetsrolle gehörte vermutlich einem wohlhabenden Pilger. Sie gibt Einblick in Rituale, die wohl im 16. Jahrhundert in der ostenglischen Grafschaft Norfolk stattgefunden haben.

London/Bacton | Forscher in England haben eine rund 500 Jahre alte, seltene englische Gebetsrolle entdeckt und erforscht. „Das Überleben einer so besonderen Rolle über 500 Jahre ist außergewöhnlich“, sagte der Kunsthistoriker Gail Turner, der seine Untersuchungen zu dem Objekt in der Zeitschrift der British Archaeological Association veröffentlichte. Während der R...

