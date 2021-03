Laborunfall unwahrscheinlich : Bericht der WHO: Dies ist wohl der Ursprung von Corona

Die Theorie, dass Corona seinen Ursprung in einem chinesischen Labor hatte, gilt demnach als unwahrscheinlich.

Peking | Das Coronavirus wurde wahrscheinlich von Tieren auf den Menschen übertragen und so verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt nach Informationen der Nachrichtenagentur AP die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem Entwurf ihres China-Berichts. Dass das Virus seinen Ursprung in einem chinesischen Labor hatte, gilt demnach als unwahrscheinlich. Demnach g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.