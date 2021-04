Hohe Viruslast bei Infizierten : Doch nicht tödlicher? Was Forscher über die britische Corona-Mutation herausfinden

Wie gefährlich ist B 1.1.7? Zwei Studien kippen die Annahme, die Mutation sei tödlicher als die ursprüngliche Form.

London | Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag in den Fachmagazinen "The Lancet Infectious Diseases" und "The Lancet Public Health" veröffentlicht wurden. Zuvo...

