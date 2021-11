Im Kampf gegen die Pandemie : Auch ohne EMA-Zulassung: Wien impft Kinder ab 5 Jahren gegen Corona

Die Stadt Wien prescht voran und will im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch in diesem Monat eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren ermöglichen – obwohl der Impfstoff in der EU noch gar nicht zugelassen ist.

Wien | In Europa sind Impfstoffe gegen das Coronavirus zurzeit erst für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, nicht für die Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren. Biontech/Pfizer hatte jedoch vor kurzem die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder in diesem Alter beantragt, die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) kündigte an, wahrscheinlich erst im D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.