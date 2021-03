Für Hobby-Astronomen sichtbar : Asteroid schrammt am Sonntag an Erde vorbei

Rasend schnell fliegt ein Asteroid an der Erde vorbei. Kein anderer Himmelskörper kommt der Erde dieses Jahr näher.

New York/Paris | Der wohl größte Asteroid, der der Erde nach Einschätzung von Wissenschaftlern in diesem Jahr nahe kommen wird, soll am Sonntag (21. März) an unserem Planeten vorbeifliegen. Der Himmelskörper mit dem Namen "2001 FO32" und einem Durchmesser von mehreren Hundert Metern werde sich der Erde bis auf etwa zwei Millionen Kilometer nähern, teilte die US-Raumfa...

