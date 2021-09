Alltagswissen: Redewendungen : Wer ist eigentlich Otto Normalverbraucher?

Otto Normalverbraucher begegnet uns in allen möglichen Lebenslagen als Verkörperung des durchschnittlichen Deutschen. Aber woher kommt der Name? Das klären wir heute in unserer Kolumne rund ums Alltagswissen.

Schwerin | Otto Normalverbraucher ist im Grunde so etwas wie der Cousin von Max und Erika Mustermann: Der durchschnittliche Deutsche schlechthin. Zumindest wird diese Bezeichnung heute als Maßstab gebraucht, um etwa vorzurechnen, wie viel Strom jemand verbraucht oder wie hoch sein Einkommen ist. Der Duden definiert einen Otto Normalverbraucher als "der durchs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.