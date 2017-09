Frankfurt am Main : Zweiter Pressetag auf Automesse IAA

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 05:24 Uhr

Beim ADAC geht es um die Diesel-Krise und Maßnahmen der Hersteller, um Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Am ersten Pressetag standen Elektroautos im Mittelpunkt. Deutsche Hersteller kündigten eine Offensive bei der bisher lahmenden E-Mobilität an.