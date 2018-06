Börse in Frankfurt : Zurückhaltung vor G7-Gipfel belastet Dax

Die zunehmende Vorsicht der Anleger vor dem G7-Gipfel der führenden Industrieländer hat dem Dax deutliche Verluste eingebrockt.

von dpa

08. Juni 2018, 10:35 Uhr

Dazu werfen mit den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche weitere wichtige Ereignisse ihre Schatten voraus. Als zusätzliche Belastungen für den deutschen Leitindex erwiesen sich die schwachen Vorgaben der Übersee-Börsen und enttäuschende heimische Konjunkturdaten.

In der ersten Handelsstunde büßte der Dax 1,36 Prozent auf 12 636,63 Punkte ein. Damit weitete er sein knappes Vortagsminus sichtbar aus. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer dank der Gewinne der ersten Wochenhälfte aber nur auf einen vergleichsweise moderaten Kursrückgang von 0,68 Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitagvormittag um 0,75 Prozent auf 26 497,63 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,94 Prozent auf 2789,07 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,83 Prozent auf 3431,00 Punkte bergab.

In den USA endete am Donnerstag die Rekordrally der Technologiewerte, und auch bei den Standardtiteln ließ der Schwung nach - diese Entwicklung dürfte sich vor dem Wochenende fortsetzen. Auch in Asien gingen die Börsianer zuletzt in die Defensive.

Schon vor dem Treffen der sieben großen Industrienationen in Kanada ist der Streit der G7-Partner mit US-Präsident Donald Trump offen ausgebrochen. Nach Gesprächen mit dem kanadischen Gastgeber Justin Trudeau rief Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu auf, sich geschlossen der amerikanischen «Vormachtpolitik» zu widersetzen.

Im Dax gab es fast nur Verlierer. Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank konnten nicht von angeblichen Fusionsgesprächen profitieren: Sie gehörten nach der jüngsten Erholung mit Kursabschlägen von 2,41 und 2,07 Prozent zu den schwächsten Werten im Leitindex. Entsprechende Spekulationen seien auch nicht gerade neu, kommentierte ein Händler. Für Thyssenkrupp ging es trotz eines Medienberichts, wonach der Industrie- und Stahlkonzern die Trennung von seiner Werftensparte erwägt, um 2,51 Prozent bergab.