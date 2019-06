Börse in Frankfurt : Zinshoffnungen verschaffen dem Dax Auftrieb

In der Hoffnung auf sinkende Zinsen haben sich am Dienstag Schnäppchenjäger auf den deutschen Aktienmarkt getraut. Der Dax begann mit Verlusten, drehte aber rasch wieder ins Plus und baute die Gewinne anschließend aus.

von dpa

04. Juni 2019, 17:50 Uhr

Am Ende stand für den Leitindex ein Aufschlag von 1,51 Prozent auf 11.971,17 Punkte zu Buche. Das war der höchste Stand seit Dienstag vergangener Woche. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,60 Prozent auf 25.041,63 Zähler.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald senken könnte. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Dienstag mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, man beobachte die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts genau und werde «wie immer» entsprechend handeln, um das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Sinken die Zinsen, dann können sich Unternehmen an den Kapitalmärkten günstiger finanzieren. Außerdem gewinnen Aktien bei sinkenden Zinsen tendenziell an Attraktivität im Vergleich mit Anleihen.