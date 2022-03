Elektronik : Zeiss und Siemens Energy gründen Joint Venture

Makerverse soll an den Start gehen. Das Unternehmen hat sich auf 3D-Druck-Verfahren spezialisiert.

Der Optikkonzern Zeiss und Siemens Energy haben das Gemeinschaftsunternehmen Makerverse für 3D-Druck-Verfahren gegründet. An dem Joint Venture seien auch Wagniskapitalgeber beteiligt, teilte ein Sprecher am Dienstag in Oberkochen mit. Mit dem Unternehmen wollen die Partner Hersteller und Kunden von 3D-Druck-Leistungen zusammenbringen. Bei der sogenann...

