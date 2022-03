Wirtschaft : Wüst: Klimaschutz und starke Industrie sind vereinbar

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat bei einem Besuch im Ruhrgebiet die besondere Verantwortung des Industrielandes Nordrhein-Westfalen in Sachen Klimaschutz betont. „Wir haben alle Chancen, nachhaltigen Klimaschutz und eine starke Industrie miteinander zu versöhnen“, sagte er anlässlich des ersten Spatenstichs für ein klimaneutral betriebenes Containerterminal in Duisburg am Donnerstag.

Beim Duisburg Gateway Terminal (DGT) handelt es sich nach Angaben der Staatskanzlei um das größte Containerterminal im europäischen Hinterland. Außerdem sei es das erste, das vollständig klimaneutral betrieben werde. Dies ermögliche ein Energiesystem namens „enerPort II“, das erneuerbare Energien, Energiespeicher, Verbraucher und verschiedene Wassersto...

