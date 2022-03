Konjunktur : Wirtschaftsleistung 2021 fast wieder auf Vorkrisenniveau

Die Wirtschaft Schleswig-Holsteins ist so gut durch die Coronapandemie gekommen wie in kaum einem anderen Bundesland. Zwar lag das Wirtschaftswachstum im Norden 2021 mit 2,2 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch berichtete. Allerdings hatte die tiefe Corona-Rezession 2020 den Norden auch längst nicht so hart getroffen wie andere Bundesländer. In Schleswig-Holstein war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) daher lediglich um 3,4 Prozent eingebrochen, verglichen mit 4,9 Prozent im Bund insgesamt.

Unter dem Strich lag die Wirtschaftslei...

