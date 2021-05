TV-Doku : Wirecard-Whistleblower enttarnt sich

Die Aufdeckung des Wirecard-Skandals geht auf Journalisten zurück - und einen ursprünglich anonymen Hinweisgeber aus dem Unternehmen. Der kommt nun erstmals in einer TV-Dokumentation zu Wort.

Berlin | Ein knappes Jahr nach der Insolvenz des Münchner Skandalkonzerns Wirecard hat ein wichtiger Whistleblower in dem Fall seine Identität enthüllt. Der Jurist Pav Gill war eigenen Angaben zufolge etwa ein Jahr in der Rechtsabteilung von Wirecard in Singapur tätig. Nun ist Gill eine Hauptperson einer Wirecard-Doku auf Sky, die der Bezahlsender mit Sitz ...

