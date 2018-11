Fast eine Milliarde Dollar : Weltbank hilft Argentinien mit Krediten

Die Weltbank hat dem krisengeschüttelten Argentinien zwei Hilfskredite im Gesamtvolumen von knapp einer Milliarde Dollar bewilligt, wie die Organisation mitteilte.

von dpa

01. November 2018, 22:18 Uhr

«In diesen schwierigen Zeiten bietet die Weltbank Argentinien ihre starke Unterstützung und Solidarität an, speziell den verwundbarsten Menschen dort», sagte der Weltbank-Direktor für Lateinamerika, Jorge Familiar. «Diese Finanzierung wird diejenigen, die Hilfe am nötigsten haben, davor bewahren, in die Armut zu fallen», betonte er.

Die erste Tranche von 500 Millionen Dollar soll helfen, Löcher im argentinischen Haushalt zu stopfen. Weitere 450 Millionen Dollar fließen in ein Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Damit sollen 250 000 Kinder in Argentinien erreicht werden, die bisher von staatlichen Hilfen ausgeschlossen sind.

Argentinien ist in einer tiefen Wirtschaftskrise und auf Hilfe von außen angewiesen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) - die Schwesterorganisation der Weltbank - hat dem Land insgesamt Hilfen im Umfang von rund 57 Milliarden Dollar bewilligt.