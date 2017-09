Börse in Frankfurt : Weiterhin schwacher Euro lässt Dax steigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 18:18 Uhr

Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,41 Prozent auf 12 657,41 Punkte zu Buche. Der MDax gewann am Ende 0,13 Prozent auf 25 716,04 Zähler. Im Verlauf hatte der Index der mittelgroßen Werte an seinem Rekordhoch bei 25 765 Punkten gekratzt. Der Technologiewerte-Index TecDax trat bei 2401,12 Zählern auf der Stelle.

Der Euro kostete 1,1745 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor mehr als einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1741 (Dienstag: 1,1787) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8517 (0,8484) Euro. Ein günstigerer Euro kann die Exportwirtschaft der Eurozone stützen, indem Ausfuhren aus Sicht des Auslands dann günstiger werden.

US-Präsident Donald Trump wollte Medienberichten zufolge zur Wochenmitte seine lange erwarteten Steuerpläne vorlegen. Demnach sollen vor allem Unternehmen deutlich entlastet werden. Zwar sei der Weg bis zur Umsetzung noch lang, meinte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. «Sollten die Anleger von Trumps Plan überzeugt werden, könnte dies die Fortsetzung der Rally einleiten. Auch der Dax würde davon profitieren», schrieb der Analyst.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,53 Prozent auf 3555,17 Punkte. Der französische CAC-40-Index und der britische FTSE 100 legten leicht zu. An der Wall Street hielt sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt knapp in der Gewinnzone.

Spitzenreiter im Dax waren die Aktien der Lufthansa, die ihren Gewinnkurs mit einem Sprung auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2001 fortsetzten. Zum Schluss notierten sie 3,30 Prozent im Plus.

Gefragt waren auch die Aktien von Banken. Die Papiere der Commerzbank und der Deutschen Bank legten um knapp 3 Prozent beziehungsweise rund 2,7 Prozent zu. Händler verwiesen auf steigende Renditen an den Anleihemärkten. Steigende Kapitalmarktzinsen können dem Kreditgeschäft der Banken helfen, dem das aktuelle Niedrigzinsumfeld zu schaffen macht. Börsianer begründeten den Renditeanstieg mit einer wieder wahrscheinlicher erscheinenden weiteren US-Leitzinserhöhung noch in diesem Jahr. Immobilienwerte litten im Gegenzug. So fielen etwa die Vonovia-Aktien im Dax um rund eineinhalb Prozent.

Bei den Aktionären von Siemens kam der Zusammenschluss des Zuggeschäfts mit dem französischen Alstom-Konzern gut an. Die Anteilscheine rückten um mehr als 1 Prozent vor. Der geplante europäische Zugriese aus Alstom und der Bahnsparte von Siemens soll in den kommenden Jahren deutlich mehr Gewinn abwerfen.

Im MDax knickten die Papiere von Hella um mehr als 4 Prozent ein, nachdem der Autozulieferer im abgelaufenen Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt hatte. Der Kurs war zuletzt aber stark gestiegen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,26 Prozent auf 141,10 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,48 Prozent auf 160,97 Punkte ein.