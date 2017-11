Börse in Frankfurt : Weitere Gewinnmitnahmen beim DAX zum Wochenschluss

Gewinnmitnahmen an der Frankfurter Börse haben den Deutschen Aktienindex DAX zum Wochenschluss gedrückt. Am Freitag verlor der Leitindex 0,42 Prozent auf 13 127,47 Punkte. Am Dienstag hatte der DAX noch ein Rekordhoch bei 13 525 Zählern erreicht.