Auswirkungen des Ukraine-Kriegs : Warum Sonnenblumenöl für Verbraucher knapp werden könnte

Die Ukraine ist Deutschlands größter Lieferant für Sonnenblumenöl. Durch den Krieg könnte es in den Supermarktregalen in Zukunft zu Engpässen kommen.

Die Ukraine ist nicht nur die Kornkammer Europas, auch von anderen Agrarprodukten aus dem Land ist der Westen abhängig. So könnte aufgrund des Krieges auch Sonnenblumenöl in Deutschland bald knapp und teuer werden. Damit rechnet zumindest der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID). Die Ukraine und Russland sind mit 51 und 27...

