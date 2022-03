Tarifkonflikt : Warnstreiks führen zu Flugausfällen in Hannover und Bremen

An den Flughäfen in Hannover und Bremen fallen am heutigen Montag wegen Warnstreiks zahlreiche Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte Sicherheitskräfte in der Passagierkontrolle dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Wie am Morgen aus den Online-Abflugplänen hervorging, wurden in Hannover 15 von 27 und in Bremen 4 von 13 Abflügen gestrichen.

Die Warnstreiks sind Teil eines Tarifko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.