Tarifkonflikt : Warnstreiks an Flughäfen werden ausgeweitet

Sicherheit wird an Flughäfen besonders groß geschrieben. Die dafür zuständig sind, hätten mehr verdient, meint die Gewerkschaft Verdi - und ruft zum bislang härtesten Warnstreik der Tarifrunde.

Flugreisende müssen sich auch am Dienstag auf zahlreiche Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an Flughäfen aus. Am Dienstag sind die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München betroffen, außerdem Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Der Frankfurter Betrei...

