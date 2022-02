Wirtschaft : Warnstreik: Am Flughafen drohen Freitag Flugausfälle

Im Tarifstreit in der Luftsicherheitsbranche hat die Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal am Düsseldorfer Airport zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Flughafen rechnet deshalb mit zahlreichen Flugausfällen und gibt Reisenden Verhaltenstipps.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals drohen am Düsseldorfer Flughafen am Freitag zahlreiche Flugausfälle. „Voraussichtlich muss ein großer Teil der geplanten Flüge von den Airlines gestrichen werden“, teilte der Airport am Donnerstag mit. Außerdem müssten sich die Fluggäste auf erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle einstellen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.