Lieferengpässe wegen Ukraine-Krieg : VW Werke in Osnabrück und Emden produzieren vorerst weiter

Der Krieg in der Ukraine hat schon jetzt Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. Einigen VW-Werken fehlen Bauteile ukrainischer Zulieferer. Die Standorte Osnabrück und Emden sind nicht betroffen – vorerst.

Während der Ukraine-Krieg in einigen Volkswagen-Werken bereits zu Produktionsausfällen führt, wird in den niedersächsischen Werken Osnabrück und Emden derzeit weiter produziert. Das bestätigten Sprecher der beiden Werke am Donnerstag unserer Redaktion. Allerdings, heißt es aus beiden Standorten: „Im Zuge der ersten Kriegshandlungen verschärfte sich auc...

