Autoindustrie : VW-Nutzfahrzeuge plant mehr E-Modelle: Preise können steigen

Der Elektro-Bus ID.Buzz steht kurz vor dem Beginn der Serienfertigung. Mittelfristig wollen die Nutzfahrzeuge von Volkswagen zusätzliche Batteriemodelle ergänzen - doch die Verbrenner-Welt ist damit noch lange nicht am Ende. Welche Folgen haben Chipkrise und Ukraine-Krieg?

Die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge im Volkswagen-Konzern (VWN) will nach dem Start des elektrischen Bullis weitere reine E-Autos entwickeln, hält vorerst aber auch an Hybridwagen und Verbrennern fest. Bis 2030 sollen über die Hälfte der in Europa verkauften Modelle batteriebetriebene Stromer sein. „Da müssen wir unsere Palette noch mal deutlich anpa...

