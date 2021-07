Unternehmen : VW holt Batteriepartner aus China

Neue Konzernstrategie: Der Autobauer aus Wolfsburg tut sich bei der Herstellung von Batterien mit dem der chinesischen Zellhersteller Gotion zusammen. Standort der Fabrik soll Salzgitter werden.

Wolfsburg | Volkswagen hat seine milliardenteuren Pläne zum Aufbau eigener Batteriezell-Fabriken konkretisiert und tut sich am Standort Salzgitter mit einem großen Anbieter aus China zusammen. Der Betriebsrat sieht zudem gute Chancen für die mögliche Errichtung eines weiteren Zellwerks in der Bundesrepublik. Wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorstellu...

