Wirtschaft : VW: Aus vorerst nur in Wolfsburg, aber „schwer auszuhalten“

Der womöglich länger anhaltende Wegfall vieler Schichten ab April bleibt bei Volkswagen vorerst auf das Stammwerk Wolfsburg begrenzt - der Betriebsrat macht aber Druck für besseren Chip-Einkauf. „Wir haben an fast allen Standorten die Leiharbeit auslaufen lassen müssen und somit bereits zum Jahreswechsel umgesteuert“, sagte Personalvorstand Gunnar Kilian der Deutschen Presse-Agentur. Werke wie Emden sind bei VW zudem schon auf Zwei- statt Dreischichtbetrieb ausgerichtet. Betriebsratschefin Daniela Cavallo betonte: „Wir haben volle Auftragsbücher. Aber die Halbleiter fehlen. Das passt nicht zusammen, und es ist nur schwer auszuhalten.“

Am Hauptsitz kappt VW im Frühjahr die Nachtschichten an drei von vier wichtigen Linien. Grund ist der anhaltende Elektronikmangel. Im vorigen Jahr wurden in Wolfsburg 330.000 Fahrzeuge weniger gebaut. Die knapp 400.000 gefertigten Autos sind ein Tiefstand seit 1958. Neben einem finanziellen Ausgleich für wegbrechende Schichtzuschläge fordert die Belegs...

