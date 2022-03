Lieferengpass : Volkswagen-Tochter Skoda fehlen Teile aus Ukraine

Der tschechische Autobauer produziert dieser Tage weniger als sonst. Ihm fehlen Teile von mehreren Zulieferern aus der Ukraine.

Die russische Invasion in die Ukraine hat erste Auswirkungen auf die Produktion der tschechischen Volkswagen-Tochter Skoda. Man kämpfe mit einem „kritischen Mangel“ an Teilelieferungen von mehreren Zulieferern in der Ukraine, teilte das Unternehmen am Dienstag in Mlada Boleslav mit. Betroffen seien mehrere Modelle des Autobauers. Man sei gezwungen gewe...

