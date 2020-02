Digitalkonzerne im Fokus : Vier EU-Länder fordern schnelle Unternehmensteuerreform

Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich machen sich gemeinsam für eine schnelle globale Steuerreform stark.

von dpa

22. Februar 2020, 09:38 Uhr

«Wir müssen entschlossen, schnell und gemeinsam handeln», fordern der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, Italiens Finanzminister Roberto Gualtieri und der französische Finanzminister Bruno Le Maire in einem am Samstag veröffentlichten Papier. Bis zum Jahresende müsse es eine Einigung geben. Die Reform der Unternehmensbesteuerung ist auch Thema beim Treffen der G20-Finanzminister an diesem Wochenende in Riad.

International wird seit langem um eine solche Reform gerungen. «Wenn jetzt nicht gehandelt wird, würde dies zu willkürlichen Ergebnissen führen und die Fragmentierung des globalen Steuersystems noch verstärken», schreiben die Minister in ihrem Papier. Es gehe um viele Milliarden Euro Steuereinnahmen für den Bau von Schulen, Krankenhäuser und moderne Infrastruktur - vor allem jedoch «um die Legitimation des Staates und unsere demokratischen Werte».

Konkret sollen zwei Schwachstellen im Steuersystem beseitigt werden: Derzeit würden die Gewinne der großen Digitalkonzerne nicht angemessen besteuert, schreiben die Minister. Diese Unternehmen erwirtschaften enorme Gewinne in Regionen, in denen sie keinen offiziellen Sitz haben und deshalb keine Steuern zahlen. Zugleich verlagerten einige der weltweit größten Konzerne ihre Gewinne weiterhin in Länder mit niedrigeren Steuern. Diskutiert wird deshalb eine globale Mindestbesteuerung.