Börse in Frankfurt : Versöhnliches Ende eines schwachen Börsenmonats

Angetrieben von der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am letzten Tag des enttäuschenden Börsenmonats Oktober noch einmal mit deutlichen Gewinnen geschlossen.

von dpa

31. Oktober 2018, 17:51 Uhr

Der Dax schloss am Mittwoch mit einem Plus von 1,42 Prozent bei 11.447,51 Punkten. Für den zurückliegenden Monat, in dem die internationalen Handelsspannungen sowie der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission die Stimmung getrübt hatten, verbuchte der Leitindex jedoch immer noch ein Minus von sechseinhalb Prozent. Es war die schwächste Monatsbilanz seit Januar 2016.

Der MDax, in dem die Aktien der mittelgroßen Unternehmen notiert sind, stieg um 2,08 Prozent auf 24.180,16 Punkte. Für den SDax ging es um 2,38 Prozent auf 11.032,56 Zähler nach oben.