Tarifkonflikt : Verdi: Warnstreiks an Flughäfen Bremen und Hannover

Im Tarifkonflikt bei den Beschäftigten der Luftsicherheit an Flughäfen hat die Gewerkschaft Verdi für Montag zu ganztägigen Warnstreiks an den Airports Hannover und Bremen aufgerufen. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft am Samstag mitteilte, soll der Warnstreik bei Beschäftigten der Passagierkontrollen in der Nacht zum Montag (0.00 Uhr) beginnen und am späten Abend (24.00 Uhr) wieder enden. In Bremen ist ein Ende für 22.00 Uhr anvisiert.

Die Arbeitgeber hatten zwar in den bish...

